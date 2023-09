Ziua internațională a persoanelor vârstnice, sărbătorită pe 28 septembrie, la Sebeș Ziua internaționala a persoanelor varstnice, sarbatorita pe 28 septembrie, la Sebeș Ziua internaționala a persoanelor varstnice va fi sarbatorita la Sebeș pe data de 28 septembrie. Persoanele interesate se vor putea inscrie pana pe data de 25 septembrie, ora 16:00, la sediul Direcției Generale de Asistența Sociala, Medicala și Comunitara Sebeș, strada Aleea Lac, nr. 12. Potrivit reprezentanților administrației locale, informații suplimentare pot fi obținute la […] Citește Ziua internaționala a persoanelor varstnice, sarbatorita pe 28 septembrie, la Sebeș in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Centrul de ingrijire si asistenta pentru persoane adulte cu dizabilitati din municipiul Targu Secuiesc, aflat in subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Covasna, a fost amendat de Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) pentru diverse nereguli,…

- Tu știi ce trebuie sa faci in situații neprevazute, in care viața ta sau a celor din jur poate fi in pericol? Ei bine, cațiva beneficiari ai Direcției Generale de Asistența Sociala și pentru Protecția Copilului (DGASPC) Vrancea au participat la inceputul acestei saptamani la activitațile desfașurate…

- DSVSA Alba: AMENZI de 97.200 de lei date de inspectorii sanitar-veterinari la centrele rezidențiale destinate persoanelor varstnice DSVSA Alba: AMENZI de 97.200 de lei date de inspectorii sanitar-veterinari la centrele rezidențiale destinate persoanelor varstnice In perioada 10-14 iulie, inspectorii…

- Cele 37 de persoane cazate in caminele care funcționau fara autorizație au fost mutate de autoritati in urma perchezitiilor care au avut loc miercuri si care au vizat o firma care detinea centrele respective, scrie News.ro.IPJ Constanța a transmis joi ca polițiștii și procurorii au facut patru percheziții…

- SUTE de mii de lei in AMENZI in județul Alba, in urma controalelor la centrele rezidențiale destinate persoanelor varstnice. Ce deficiențe s-au gasit SUTE de mii de lei in AMENZI in județul Alba, in urma controalelor la centrele rezidențiale destinate persoanelor varstnice. Ce deficiențe s-au gasit…

- Un centru de varstnici din judetul Satu Mare care functiona fara autorizatie de la Directia de Sanatate Publica (DSP) a fost suspendat, toate cele 17 persoane persoane urmand sa fie relocate la alt centru, informeaza, marti, Institutia Prefectului. Potrivit sursei citate, in prima zi de controale au…

- „Un pion important in schema de stors bani de la stat prin umilirea și infometarea persoanelor instituționalizate pusa la punct de Ștefan Godei, unul din liderii gruparilor, a fost Andrei Razvan Țicu, șef serviciu management de caz și monitorizare servicii sociale pentru persoane adulte cu dizabilitați…

- In fiecare zi, echipa Direcției de Asistența Sociala a municipiului Piatra-Neamț intalnește noi provocari in ceea ce privește incluziunea sociala a persoanelor și familiilor aflate in situații de dificultate, cu domiciliul pe raza municipalitații. Fiind instituția acreditata in furnizarea de servicii…