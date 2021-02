Ziua Îndrăgostiților este luminată de Luna Nouă aflată în Berbec Ziua de 14 februarie, Ziua Indragostiților, este printre cele mai distractive zile din 2021. Pana la 14 februarie, Luna Noua ajunge in Berbec, iar Venus și Jupiter iși vor disputa influența asupra Zilei Indragostiților. Se recomanda fiecaruia sa depuna eforturi pentru ca aceasta zi sa ramana memorabila. Indragostiți sau nu, fiecare dintre noi poate trai acest sentiment macar cateva ore alaturi de persoana cu care iși imparte viața, gatind ceva deosebit, realizand un desert de ciocolata și degustandu-l la lumina lumanarilor. Berbec In timpul Lunii Noi extraordinare din 11 februarie, cel puțin șase… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

