Ziua Independenţei SUA. Cum sărbătoresc americanii 4 iulie Ziua Independentei, care scoate in aer liber locuitorii oraselor mari si mici, este si un moment in care fortele de ordine se afla in alerta. Oficialii spun ca au luat masuri de prevedere, dar ca nu au depistat nicio alerta credibila de securitate dupa arestarea, duminica, a unui barbat din Ohio suspectat ca planuia sa detoneze o bomba in timpul serbarilor de 4 Iulie la Cleveland. "Ca de fiecare data, Departementul pentru Securitate Interna incurajeaza publicul sa fie vigilent si sa anunte autoritatilor orice activitate suspecta", a declarat purtatoarea de cuvant Lesley Fulop. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

