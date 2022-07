Ziua în care mii de familii au fost deportate în Siberia Istoria consemneaza ziua de 6 iulie, drept una neagra pentru romanii din Basarabia. Nu doar, de fapt, pentru ca impreuna cu romanii basarabeni, au avut de suferit familii de gagauzi, de bulgari, de nemți. Acum se implinesc 73 de ani de la deportarea familiilor de țarani din Basarabia. Practic, a fost al doilea val de deportari masive. Mii de familii au luat calea Siberiei. Dar, s-o luam pe firul apei in sus… Lista neagra Era vara anului 1949. Al doilea razboi mondial se incheiase de patru ani și parea ca lucrurile se așaza. Parea… Sau se dorea. Vremurile erau, insa, tulburi. In noaptea de 5 spre… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Șefa statului, Maia Sandu a venit cu un mesaj de comemorare a victimelor celui mai mare val de deportari staliniste din Basarabia, unde a precizat ca „deportarile nu sunt un fapt consumat, ci o rana care inca nu s-a vindecat”, deoarece ele „ne-au distrus elitele intelectuale și economice, dar și orice…

- Președintele Parlamentului a ajuns sa fie criticat pe Facebook, dupa ce a publicat un mesaj privind primul val al deportarilor staliniste, greșind imaginea atașata la postare. In urma postarii publicate de Grosu, internauții au observat imediat greșeala și l-au atenționat, iar la o zi de la publicare,…

- In noaptea de 12 spre 13 iunie 1941 mii de persoane au fost urcate in vagoane și trimise in Siberia. Nu se cunoaște o cifra exacta a celor care au avut de suferit de pe urma represiunilor comuniste, estimarile ridicandu-se la trei-patru sute de mii de persoane deportate in perioada 28 iunie 1940 – 5…

- Și-a inceput cariera profesionala intr-o banca, unde primea sarcini pe care nu le voiau alții, a inceput sa faca afaceri cu terenuri, iar acum, compania pe care a fondat-o impreuna cu Andrei Diaconescu deține unele dintre cele mai bune locații din București. Daca mai sunt și alții ca noi care…

- Pe perioada vacanței de vara, școlile din Mariupol raman deschise. Și copiii de aici vin pe mai departe la ore. Pentru ca, așa s-a decis la nivel inalt de catre oficialitațile ruse care au cucerit orașul: copiii ucraineni trebuie sa invețe sa fie copii ruși. Practic, pe timpul verii li se preda literatura…

- Politicienii romani pe mana carora a incaput țara in ultimii 32 de ani nu au nici cele mai elementare cunoștințe despre istoria poporului roman și ce tragedie a insemnat pentru noi, ca țara, 9 mai 1945. 9 mai 1945 inseamna inceputul ocupației sovietice in Romania și tragedia lagarelor comuniste in care…

- Sun semnalate incendii in 16 localitați. Stare de urgența a fost introdusa in toata regiunea, transmite Timpul.md . In Krasnodar au izbucnit incendii de amploare, extinzandu-se la cladirile rezidențiale. Incendiul nu a fost inca stins. Acest lucru a fost raportat de serviciul de presa al guvernului…

- Vremurile cand finul Marian Mina „Scheletu” era ca la el acasa la nașul Niculae Badalau au devenit istorie, mai ales dupa ce finul a devenit deputat și lider interimar al PSD Giurgiu. O dovada ca finu „Scheletu” a intrat in dizgrația nașului Badalau este faptul ca acesta nu se regasesște pe lista de…