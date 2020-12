Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit deciziilor Biroului Electoral Central, alegatorii care nu se pot … Post-ul Cum pot vota dambovițenii confirmați cu Covid-19 sau aflați in izolare/carantina apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Ca și alte obiecte electrocasnice, televizoarele au o durata de … Post-ul TOP 4 specificații la care ar trebui sa fie atenți dambovițenii cand iși schimba televizorul apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Potrivit informațiilor furnizate de agenții economici privind locurile de munca … Post-ul Locuri de munca pentru dambovițenii care cauta un job! Vezi oferta! apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Fostul deputat romin Cristian Rizea a fost surprins intr-un local de lux la Chișinau, dupa ce ar fi parcat neregulamentar pe o strada din centrul capitalei, scrie agora.md La fața locului a fost solicitata intervenția poliției. In fața acestora, politicianul romin s-ar fi prezentat drept Mihai Cristian.…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a decis, in urma … Post-ul Dambovițenii care se intorc din aceste țari, obligați sa intre in carantina. Lista actualizata apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Preferat de toți politicienii țarii in preajma campaniilor electorale, Targul … Post-ul Dupa zeci de ani, cel mai mare targ de toamna din nordul județului a fost anulat apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Noul președinte interimar al PMP Timiș, controversatul Mihail Neamțu, care a candidat la primaria Sectorului 3 in București, vrea sa fie deputat de Timiș. Cel care iși spune „vocea libertații” susține ca era comod sa primeasca un post de parlamentar in capitala, dar vrea sa lupte pentru „prințul Oigan,…

- Acțiunea PSD de a dinamita bugetul Romaniei, prin introducerea unor majorari de pensii in plina criza economica, este un act de sabotaj la adresa țarii, un act de sfidare la adresa romanilor și un cadou otravit pentru una dintre cele mai afectate categorii sociale – pensionarii. Incercand sa mai faca…