Stiri pe aceeasi tema

- Imnul National al Romaniei are o incarcatura emotionala puternica pentru toti romanii, generata de rezonanta versurilor sale cu memoria inaintasilor nostri care au luptat pentru libertate si pentru pastrarea valorilor nationale.Cu prilejul Zilei Imnului National, marinarii militari au participat miercuri,…

- Ziua Imnului Național a fost marcata astazi la Suceava printr-un ceremonial religios și militar. Ceremonia a avut loc in Parcul Drapelelor, din apropierea Palatului Administrativ, in prezența autoritaților locale și județene, toți participanții la eveniment purtand maști de protecție. La eveniment au…

- In fiecare an, pe 29 iulie, in Romania se sarbatorește Ziua Imnului Național. Evenimente ocazionate de acest moment vor avea loc și in Alba Iulia, astazi, incepand cu ora 09,50, in piața Tricolorului din municipiu, organizate de Prefectura Alba. Desfașurarea activitaților dedicate sarbatoririi Zilei…

- Ziua Imnului Național al Romaniei va fi marcata la Sebeș, miercuri, 29 iulie 2020, incepand cu ora 19:00, printr-un concert in aer liber, susținut de Fanfara din Petrești in Parcul Tineretului. In condiții excepționale, concertul de fanfara se va desfașura in limitele stabilite de normele legale privind…

- Ziua Imnului National, marcata la Bistrita Foto: MApN Cu ocazia Zilei Imnului Național, miercuri, 29 iulie, în Piața Centrala din Bistrița, la Statuia poetului Andrei Mureșanu, va avea loc un ceremonial militar-religios, informeaza Instituția Prefectului Bistrița-Nasaud. Evenimentul…

- Ziarul Unirea CONCERT susținut de Fanfara din Petrești astazi, la ora 19:00, cu ocazia Zilei Imnului Național, in Parcul Tineretului din Sebeș Evenimentul dedicat Zilei Imnului Național al Romaniei este organizat de Primaria Municipiului Sebeș și Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș. Ziua Imnului Național…

- Circulația rutiera va fi restricționata, miercuri, pe mai multe strazi din București, pentru ca in Piata Tricolorului din fata Palatului Cercului Militar National, de pe Calea Victoriei va avea loc o parada militara, organizata cu ocazia Zilei Imnului Național, anunța MEDIAFAX.Miercuri, va…

- Un ceremonial militar și religios va avea loc la Timișoara, de Ziua Imnului Național, in timpul pandemiei de coronavirus. Festivitațile se vor desfașura in Piața Libertații, din centrul urbei. Ceremonialul militar și religios organizat cu ocazia Zilei Imnului Național al Romaniei va avea loc in data…