Stiri pe aceeasi tema

- Justitia americana a inculpat pentru „furt de identitate” un cuplu care a trait timp de 35 de ani sub numele de bebelusi decedati, un dosar marcat de suspiciunea de spionaj. Walter Primrose si sotia sa, Gwynn Morrison, ambii nascuti in 1955, au fost arestati vineri in Hawaii. Potrivit documentelor judecatoresti,…

- Hungary and Romania are in talks to increase the capacity of a natural gas pipeline interconnector that straddles their borders to more than 3 billion cubic metres (bcm) of gas per year, Hungarian Foreign Minister Peter Szijjarto said on Tuesday, according to Reuters. Szijjarto said the planned expansion…

- Presedintele Consiliului National al IMM-urilor din Romania, Florin Jianu, a declarat, luni, la Palatul Victoria, dupa consultarile pe modificarile la Codul Fiscal, cu premierul Nicolae Ciuca si cu membrii Guvernului, ca reprezentanții mediului de afaceri au cerut ca masurile sa intre in vigoare la…

- Presedintele Klaus Iohannis a anunțat, miercuri, ca Romania si-a atins toate obiectivele pe care si le-a propus la Summitul NATO de la Madrid, fiind luate decizii majorare cu privire la aspectele ce tin de securitate si de aparare.„Am reusit sa avem, o reconfirmare puternica a importantei strategice…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, marți, la Buzau, ca Guvernul va veni cu un plan de creștere a pensiilor. Intrebat ce opinie are despre o renegociere a PNRR privind pensiile, presedintele Klaus Iohannis a afirmat ca ar fi imoral si incorect ca doar pensionarii sa plateasca pretul unei crize economice,…

- Coalitia de guvernare a decis lansarea unui nou pachet de masuri sociale si economice de ”Sprijin pentru Romania”, in valoare de 1,1 miliarde euro. Intre masurile agreate se numara amanarea ratelor la banci pentru o perioada de 9 luni. Liderii coalitiei, reuniti, luni, in sedinta, au decis lansarea…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, proiectul de lege al USR prin care angajatii din Romania si fostii salariati vor avea acces, online si neingradit, la datele proprii din Registrul de evidenta a salariatilor (REVISAL). Potrivit legii, angajatii vor putea vedea, oricand, informatiile privind…

- Președintele Klaus Iohannis s-a grabit, joi, sa transmita un mesaj magistraților Curții de Apel București, așteptați sa se pronunțe in dosarul „Colectiv”. „Familiile victimelor sufera pentru ca justiția nu a dat acest verdict”, a spus Iohannis pronunțandu-se astfel, in subsidiar, inaintea instanței,…