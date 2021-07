Stiri pe aceeasi tema

- Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat in zilele care urmeaza iar autoritatile sunt pregatite sa intervina. Mai multe autospeciale SMURD, dar si de la Ambulanta sunt la dispozitia lugojenilor care ar putea intampina probleme din cauza valului de caldura. Primaria Lugoj mentine si in aceste…

- Administrația Naționala de Meteorologie a actualizat mesajele emise in urma cu doua zile prin instituirea unei avertizari cod portocaliu de canicula și disconfort termic. AVERTIZARE METEOROLOGICA – COD GALBEN Interval de valabilitate: 28 – 31 iulieFenomene vizate: val de caldura, disconfort termic ridicat…

- Meteorologii anunța un val de canicula in aproape toata țara, in aceasta saptamana. Disconfortul termic va crește, iar indicele temperatura-umezeala (ITU) va depași pragul critic de 80 de unitați. Pana sambata, 31 iulie, meteorologii au emis o avertizare cod galben de canicula și disconfort termic valabila…

- Constanta, sub cod galben de canicula Temperaturile ridicate, in combinatie cu gradul de umiditate crescut au efecte negative asupra organismului. Constanta este lovita zilele acestea de un val de caldura, ceea ce va face ca disconfortul termic sa fie ridicat. De astazi pana miercuri, meteorologii ne…

- (sursa foto: Octav Dragan\ EuropaFM) Constanța este lovita zilele acestea de un val de caldura, ceea ce va face ca disconfortul termic sa fie ridicat, transmit autoritațile. Incepand de luni și pana miercuri, meteorologii ne avertizeaza ca disconfortul termic se va menține accentuat, iar pe arii extinse…

- Administrația Naționala de Meteorologie a actualizat atenționarile meteo de disconfort termic ridicat și canicula. The post Temperaturi caniculare și disconfort termic la cote foarte ridicate appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Temperaturi caniculare și disconfort termic la cote…

- Vremea la extreme, temperaturi ridicate și furtuni, in special in cursul dupa-amiezilor și al serilor se vor semnala averse ce vor avea și caracter torențial The post Vremea la extreme, temperaturi ridicate și furtuni first appeared on Partener TV .

- Pana pe 1 iulie, la ora 21.00, este in vigoare o informare meteo de disconfort termic și instabilitate atmosferica.Potrivit ANM, pana pe 1 iulie, ora 21:00, se vor resimți disconfort termic și instabilitate atmosferica.Vremea va fi calduroasa, iar disconfortul termic va fi ridicat, la inceput in sud-vestul…