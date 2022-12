Stiri pe aceeasi tema

- Vremea, ploi in regiunile joase și ninsori in zonele montane , in sudul și in estul țarii, vremea va fi in general inchisa, cu nebulozitate persistenta The post Vremea, ploi in regiunile joase și ninsori in zonele montane first appeared on Partener TV .

- Atenție, ceața, ploaie, ninsoare și carosabil umed pe drumurile din țara , Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca sunt semnalate condiții de ceața, vizibilitatea fiind redusa sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri, pe mai multe artere rutiere din județele Alba,…

- Reduceți viteza, ceața scade vizibilitatea in trafic, Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca The post REDUCEȚI VITEZA! CEAȚA SCADE VIZIBILITATEA IN TRAFIC PE RAZA MAI MULTOR JUDEȚE first appeared on Partener TV .

- Sambata, 19 noiembrie 2022, vremea se menține rece, ploi, lapovita, ninsori și intensificari ale vantului, cerul o sa fie mai mult noros dupa-amiaza și seara The post Sambata, 19 noiembrie 2022, vremea se menține rece, ploi, lapovita, ninsori și intensificari ale vantului first appeared on Partener…

- Duminica, 13 noiembrie 2022, vreme racoroasa, la Targoviște, maxima de 13 grade Celsius The post Duminica, 13 noiembrie 2022, vreme racoroasa, la Targoviște, maxima de 13 grade Celsius first appeared on Partener TV .

- Atenție, se circula in condiții de ploaie și ceața pe mai multe artere rutiere din țara cu vizibilitate redusa izolat sub 200 metri. Recomandam șoferilor sa ruleze cu viteza adaptata condițiilor de trafic și de drum, sa creasca distanta de siguranța pe un carosabil umed, sa evite oprirea pe benzile…

- Ce vreme ne aduce ziua de joi, 10 noiembrie 2022, vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari in zona montana inalta. Temperaturile maxime se vor incadra in general intre 13 si 20 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse intre 1 grad in depresiunile Carpatilor Orientali si 11 grade pe litoral. …

- Ce vreme aduce penultima zi din octombrie, duminica, 30 octombrie, in primele ore ale zilei și din nou noaptea vor fi nori stratiformi sau ceața și condiții de burnița mai ales in zonele joase din vest, nord-vest, centru și nord-est. Vantul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificari in zona…