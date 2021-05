Stiri pe aceeasi tema

- „Suntem incantați sa organizam din nou in acest weekend Targul Producatorilor și Mestesugarilor. Este un eveniment popular de care se bucura mulți, pentru care de data aceasta am primit autorizațiile necesare și autoritațile au considerat ca este sigur sa organizam targul. In cadrul targului din…

- Doar sase persoane mai erau inscrise, joi dimineata, pe listele de vaccinare anti-COVID-19 in judetul Covasna, in conditiile in care erau disponibile un numar de 4.725 doze in centrele deschise pe teritoriul acestuia, a declarat primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad. Edilul considera ca…

- Proiectul de buget pe anul 2021 al municipiului Sfantu Gheorghe, precum si planul de investitii pe acest an, vor fi supuse saptamana aceasta aprobarii Consiliului Local. Potrivit proiectului postat pe site-ul Primariei, din bugetul general al municipiului Sfantu Gheorghe, estimat la circa 192,8 milioane…

- Incidenta cazurilor de COVID-19 a depasit pragul de 4 la mia de locuitori in cinci localitati din judetul Covasna, printre care municipiul Sfantu Gheorghe si orasul statiune Covasna, informeaza Directia de Sanatate Publica. Potrivit datelor postate joi pe pagina de internet a institutiei, in localitatea…

- Numarul autoturismelor din municipiul Sfantu Gheorghe a crescut in ultimii cinci ani cu aproape 4.500, ajungand la peste 22.000, iar problema locurilor de parcare devine din ce in ce mai presanta, a declarat marti primarul Antal Arpad. „Intre 2016 si 2021, deci in ultimii cinci ani, numarul de autoturisme…

- Dupa 4 ani care au trecut de la „nașterea” ideii de afaceri, pana la realizarea acesteia, ziua de joi, 18 martie 2021, a fost cea in care visul unei echipe tinere și ambițioase s-a concretizat o data cu inaugurarea, la Sfantu Gheorghe, a Centrului comercial Sepsi Value, primul mall din judetul Covasna.…

- Aproape 40% dintre angajatii Spitalului Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe au fost vaccinati anti COVID-19 iar centrul de vaccinare, deschis in incinta unitatii la inceputul acestui an pentru personalul din sistemul sanitar, se va inchide cel mai probabil la finele lunii martie, a anuntat miercuri…

- Mai mult de 40% dintre locuitorii municipiului Sfantu Gheorghe si-au achitat in primele doua luni din acest an impozitele locale pe terenuri si cladiri, informeaza reprezentantii Primariei. Potrivit datelor furnizate de Directia Finantelor Publice Municipale, pana in data de 2 martie, 42,06% dintre…