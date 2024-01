Ziua când presa sportivă a vândut Dinamo la OMV Petrom OMV Petrom a anunțat ieri ca achiziționeaza 100% din Renovatio Asset Management. Unii jurnaliști au crezut ca se vinde și o parte din Dinamo. Mai intai a aparut știrea: OMV Petrom va achiziționa integral Renovatio Asset Management, proprietarul celei mai mari rețele de incarcare pentru vehicule electrice din Romania, cu peste 400 de puncte de incarcare in Romania, cu perspective de creștere la aproximativ 650 pana in 2026. Instant, aceasta se impraștie in mass-media de specialitate. Pasionat de sport, suporter al echipei de fotbal FC Dinamo București 1948 și cu ceva background din zona industriei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

