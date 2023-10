Ziua Armatei Romaniei la Vivo Mall Constanta! Vizitatorii au fost informati despre pasii de urmat in alegerea carierei militare (GALERIE FOTO)

Stiri pe aceeasi tema

- Brigada 9 Mecanizata Marasesti organizeaza Ziua Armei Romaniei la Vivo Mall Constanta. "Vino alaturi de noi la VIVO Constanta pentru a sarbatorii impreuna Ziua Armatei Romaniei 25 Octombrie Ti ai dorit vreodata sa vezi cum arata un Transportor Amfibiu Blindat in interior Sau sa cunosti povestile militarilor…

- Comandantul Comandamentului Fortelor pentru Operatii Speciale (CFOS), general de brigada Claudiu-Ovidiu Dobocan, a declarat, miercuri, in cadrul ceremoniei prilejuite de Ziua Armatei Romaniei de la Targu Mures, ca misiunile fortelor speciale sunt numeroase, dificile, iar complexitatea acestora creste…

- Vouchere in valoare de 3.000 de lei pentru achiziția unei mașini noi urmeaza sa primeasca persoanele care renunța la autoturismele vechi pe care le dețin. Scopul și obiectivul programului Rabla constă in eliminarea din trafic a autoturismelor cu o vechime mai mare sau egală cu 15 ani, calculată…

- Departamentul de Stat al SUA a anunțat ca perioada de inregistrare in programul Diversity Visa DV-2025 a inceput la data de 4 octombrie 2023 și se incheie la 7 noiembrie 2023. Acest program ofera vize de reședința permanenta (Green Card) cetatenilor din tari cu un nivel scazut de migrație catre Statele…

- 2,4 milioane de romani beneficiaza de ajutorul oferit prin cardurile sociale in cadrul programului guvernamental "Sprijin pentru Romania". Din pacate, exista riscul ca aceste carduri sa se blocheze, dar exista și o soluție simpla la indemana oricui. ”Peste 10.000 de carduri sunt in momentul de fața…

- PENSII 2023| Cum poți afla vechimea in munca și cand pot ieși la pensie. PLATFORMA online, lansata de Casa de Pensii: Care sunt pașii de urmat PENSII 2023| Cum poți afla vechimea in munca și cand pot ieși la pensie. PLATFORMA online, lansata de Casa de Pensii: Care sunt pașii de urmat Casa Naționala…

- Zeci de persoane au fost ucise, in ultimele 48 de ore, in confruntarile militare dintre factiuni rivale produse in capitala Libiei, Tripoli, anunța serviciile medicale locale. Confruntarile militare au loc intre grupurile insurgente Forta Speciala pentru Descurajare Militara, Brigada 444 si Aparatul…