Sirenele antiaeriene suna de la primele ore ale dimineții de miercuri in marile orașe din Ucraina. Blocuri și stații de metrou au fost ținta atacurilor in Kiev. In Mariupol trupele ruse țin ostatici 400 de medici și pacienți, spune primarul localitații. Ca urmare a bombardamentelor și fragmentelor de obuze inamice, o cladire rezidențiala cu 12 […]