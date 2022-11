Stiri pe aceeasi tema

- Echipa CSA Steaua Bucuresti a caștigat cea de-a doua semifinala a Cupei Romaniei la rugby, impunandu-se, cu scorul de 27-20 (18-13), pe teren propriu, in fața CSM-ului Știința Baia Mare. Steaua urca astfel in finala competiției, unde va intalni pe actuala deținatoare a trofeului, SCM USV Timișoara.…

- Universitatea de Stiințele Vieții “Regele Mihai I” din Timișoara a fost alaturi de echipa partenera SCM Rugby USV Timișoara, pe stadionul “Gheorghe Rașcanu” din Timișoara, la semifinala Campionatului Național de Rugby dintre SCM Rugby USV Timișoara și Dinamo București. Semifinala a fost caștigata de…

- Leii din Banat se deplaseaza la Voluntari pentru meciul din etapa a IV-a a Ligii Naționale masculine de baschet, Conferința B. Partida cu deținatoarea Cupei Romaniei se disputa sambata, 22 octombrie, ora 19.00, la sala Gabriela Szabo. Alb-violeții vin dupa o alta confruntare cu o reprezentanta a Romaniei…

- CSU Alba Iulia, adversarul echipei SCM USV Timisoara in sferturile de finala ale Cupei Romaniei a anunțat Federația Romana de Rugby, ca este in imposibilitatea de a disputa meciul. Partida ar fi trebuit sa aiba loc vineri, 14 octombrie, la Alba Iulia. Formația din Alba Iulia nu s-a prezentat nici la…

- Rugby-ul romanesc, o piramida fara o baza reala, continua sa ofere momente jalnice la nivel de echipe „pro”. Asa cum e cazul acum al celor de la CSU Alba Iulia, care au anuntat FRR ca nu pot organiza meciul de pe teren propriu cu SCM USV Timisoara din sferturile Cupei Romaniei. Prin urmare, banatenii…

- „Eternele” rivale, Steaua și Dinamo, se vor intalni in 26 noiembrie, pe Stadionul Ghencea, in semifinala Ligii Naționale de Rugby. In cealalta partida se vor duela Știința Baia Mare și SCM Timișoara. In ultima etapa a Play-Off-ului, Dinamo a pierdut la limita chiar cu Steaua (22-23) și a cedat acesteia…

CSM Stiinta Baia Mare si CS Dinamo Bucuresti au obtinut victorii, sambata, in meciurile din etapa a treia a play-off-ului Ligii Nationale de rugby.