Stiri pe aceeasi tema

- ARMENIS – O ultima actiune a celor de la Asociatia Acasa in Banat din acest an va fi in localitatea Fenes, comuna Armenis, unde moara de apa va fi refacuta cu ajutorul voluntarilor! Sambata, 13 noiembrie, voluntarii Asociatiei Acasa in Banat se vor mobiliza din nou, intr-o ultima actiune din cadrul…

- Asociația Acasa in Banat se pregatește de ultima acțiune din acest an din cadrul proiectului Țara Morilor de Apa. Orice mana de ajutor este binevenita pentru a salva Moara Ponorenilor din satul Feneș, comuna Armeniș. Are o vechime de aproape 100 de ani.

- Jurnaliștii cotidianului britanic The Guardian au stat de vorba cu localnicii din Caraș Severin și cu reprezentanții WWF Romania, care, impreuna cu Rewilding Europe, dezvolta in zona un proiect de reintroducere a zimbrilor in salbaticie. Jurnaliștii britanici sunt conduși prin locurile salbatice din…

- Specialiștii Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei (MNIT) au restaurat o haina de copil nobil din secolul al XVII-lea, descoperita, in urma cu doi ani, in cripta de la Biserica Reformata din Huedin.

- Consiliului Judetean Vaslui a lansat, vineri, proiectul transfrontalier ‘Stefan cel Mare – istorie comuna, patrimoniu comun, Soroca-Vaslui’, finantat de Uniunea Europeana, prin Programul Operational Comun Romania-Republica Moldova 2014-2020. ‘Este un proiect cu o consistenta aparte, parteneriatul nostru…

- Auditorium-ul Centrului de Conferințe al Universitații Politehnica Timișoara a gazduit joi, 16 septembrie 2021, un eveniment aniversar de inalta ținuta, organizat cu prilejul aniversarii unui secol de existența a Școlii Politehnice timișorene și a 70 de ani de la inființarea filialei locale a Academiei…

- Auditorium-ul Centrului de Conferințe al Universitații Politehnica Timișoara a gazduit joi, 16 septembrie 2021, un eveniment aniversar de inalta ținuta, organizat cu prilejul aniversarii unui secol de existența a Școlii Politehnice timișorene și a 70 de ani de la inființarea filialei locale a Academiei…

- Președintele Parlamentului, Igor Grosu, astazi a depus flori la bustul marelui poet roman Mihai Eminescu și de asemenea a felicitat cetațenii Republicii Moldova cu prilejul sarbatorii naționale „Limba noastra cea romana”. „Este o zi importanta, o zi în care trebuie sa ne amintim,…