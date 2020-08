Zîmbetul contribuie la depășirea stresului Psihologii au confirmat intelepciunea populara ca un zimbet ajuta la depasirea dificultatilor - singura diferenta fiind ca, potrivit studiului, chiar si un zimbet nesincer va ajuta sa faceți fata stresului. Intelepciunea populara sugereaza ca orice probleme sa le suportam zimbind. Dar exista in spatele acestor cuvinte un efect real? Pentru a afla acest lucru, psihologii de la Universitatea din Kan Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

