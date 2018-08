Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a cazut sub tirurile unor militari care au deschis focul cu gloante reale, a constatat un fotograf al AFP. Anterior, politia folosise gaze lacrimogene si tunuri cu apa in incercarea de a dispersa o multime adunata in fata sediului temporar al Comisiei Electorale, care a ripostat cu tiruri…

- Militari au tras cu gloante reale miercuri, la Harare, contra unor sustinatori ai opozitiei, care denunta fraude in alegerile generale de luni, primele scrutine de la indepartarea fostului presedinte Robert Mugabe de la putere, in noiembrie, a constatat un jurnalist AFP, preluata de news.roTancuri…

- Liderul opozitiei din Zimbabwe, Nelson Chamisa, a revendicat marti "o victorie rasunatoare" la alegerile generale, care au avut loc luni in tara africana, pentru prima data dupa inlaturarea de la putere, in noiembrie 2017, a fostului presedinte Robert Mugabe,

- Liderul opozitiei din Zimbabwe, Nelson Chamisa, a revendicat marti ''o victorie rasunatoare'' la alegerile generale care au avut loc luni in tara africana, pentru prima data dupa inlaturarea de la putere, in noiembrie 2017, a fostului presedinte Robert Mugabe, relateaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres.…

- Liderul opozitiei din Zimbabwe, Nelson Chamisa, a revendicat marti ''o victorie rasunatoare'' la alegerile generale care au avut loc luni in tara africana, pentru prima data dupa inlaturarea de la putere, in noiembrie 2017, a fostului presedinte Robert Mugabe, relateaza AFP si Reuters.…

- Alegatorii din Zimbabwe voteaza, luni, in primele alegeri generale organizate de la caderea presedintelui Robert Mugabe in noiembrie, dupa treizeci si sapte de ani la putere. Aceste scrutine istorice se desfasoara intr-un climat de suspiciune de frauda, relateaza France Presse. Un total record de 23…

- Zimbabwe are propria agentie spatiala, infiintata de președintele Emmerson Mnangagwa, care a anuntat marti, 10 iulie, crearea acestei agentii spatiale nationale menite sa devina un „instrument de modernizare si industrializare a tarii”, cu trei saptamani inainte de viitoarele alegeri generale. „Noua…

- O explozie a avut loc sambata, pe stadionul White City din Bulawayo, in timpul unui miting la care participa Emmerson Mnangagwa, presedintele statului Zimbabwe, scrie news.ro.Mnangagwa nu a fost ranit, a transmis purtatorul lui de cuvant, citat de BBC, insa mai multi oameni au avut nevoie…