Zilele sportului careian Dupa cum stiti, in urma cu aproximativ doua luni, am avut initiativa organizarii acestui eveniment sportiv inedit pentru orasul Carei. Am profitat de experienta domnilor Bogdan Georgescu si a lui Tabi Zsolt si impreuna am initiat o prima intalnire cu conducatorii cluburilor si asociatiilor sportive din Carei, care au dat curs invitatiei noastre. Ieri a avut loc o a doua sedinta in care am schitat un program de desfașurare al acestui eveniment si doresc sa va impartasesc si dvs cateva detalii privind locul, tipul activitatilor . Preconizam ca evenimentul sa se desfașoare in luna august , in… Citeste articolul mai departe pe buletindecarei.ro…

