Cea de-a opta editie a evenimentului Zilele Nordului va avea loc intre 27 si 29 august, la Darabani si in alte comunitati din zona. La acest eveniment vor participa circa 8.000 de spectatori din Romania si Republica Moldova. Subcarpati, Zdob si Zdub, The Kryptonite Sparks, Baba Dochia si sase trupe din programul Rock Your Highschool vor concerta in Poiana Teioasa, iar Mircea Baniciu, Dan Byron si Doru Trascau si Andrei Zamfir de la The Mono Jacks vor urca pe scena de la Conacul Bals. Agenda festivalului cuprinde spectacole de teatru („O poveste foarte simpla” – Drama Club, „Antisocial” – Atelierul…