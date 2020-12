Relativ recenta din perspectiva istorica, ideea de sarbatoare a unei zilele naționale nu este unitara, la nivel mondial: exista țari ce in continuare nu au așa ceva sau, dimpotriva, celebreaza mai multe zile, in parcursul unui an. In cazul Romaniei, trei sunt datele ce au fost considerate suficient de importante cat sa poarte aceasta titulatura. Pe plan internațional, prima zi naționala a unui stat ar putea fi considerata sarbatorirea Sfantului Patrick. Protectorul Irlandei a fost celebrat la scara larga pentru prima data peste ocean, printr-o parada organizata in 1737, la Boston. In cele mai…