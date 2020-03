Zilele in care nu se fac nunti in 2020-2021 Zilele in care nu se fac nunți in 2020 In toate zilele de post si in posturile de peste an: in toate miercurile si vinerile;de luni, dupa Lasatul secului de carne pentru Postul Sf. Pasti, pana la Duminica Sfantului Apostol Toma (24 februarie – 26 aprilie);in Postul Sfintilor Apostoli Petru si Pavel (luni, 15 iunie – duminica, 28 iunie);in Postul Adormirii Maicii Domnului (vineri, 31 iulie-vineri, 14 august);de Taierea Capului Sfantului Ioan Botezatorul (sambata, 29 august);in Postul Nasterii Domnului (duminica, 15 noiembrie – joi, 24 decembrie); In ajunul si in zilele Praznicelor imparatesti (1-2… Citeste articolul mai departe pe thewomen.ro…

