Stiri pe aceeasi tema

- Filiala Teritoriala Nord-Est a Ordinului Arhitecților din Romania anunța ca vineri, 20 mai, la ora 14.00, la fosta Uzina de Apa Suceava, actualul sediu al organizațiilor breslei arhitecților din zona de Nord-Est a țarii, va debuta manifestarea „Zilele Elevului Arhitect". Evenimentul a ...

- Un grup de 264 de combatanți ucraineni, intre care 53 raniți, imbarcați in autobuze, au parasit in noaptea de luni spre marți combinatul siderurgic Azovstal, devenit ultimul bastion al rezistenței ucrainene in fața trupelor ruse care au asediat Mariupol. Escortați de militari ai armatei proruse, raniții…

- Printre proiectele aprobate saptamana trecuta in cadrul Programului National de Investitii ”Anghel Saligny” se numara si centura ocolitoare a orasului Mioveni, una de o mare importanta pentru uzina Dacia si pentru zeci de furnizori de componente auto. La ora actuala, sute de camioane si TIR-uri ce vin…

- Parchetul European avea in lucru la finalul anului trecut, 44 de dosare penale in Romania, conform raportului privind activitatea desfașurata de instituție in primele luni de funcționare. Prejudiciile sunt estimate la 1 miliard 300 de milioane de euro. 7 procurori romani au fost desemnați sa lucreze…

- Liga Naționala de handbal masculin se va relua in acest week-end dupa o pauza de patru saptamani, interval de timp in care echipa naționala de seniori a susținut-o impotriva reprezentativei similare a Macedoniei de Nord, in preliminariile Campionatului Mondial de anul viitor. Cum calificarea la Mondiale…

- Consiliul Județean Cluj: Ce inseamna finalul starii de alerta pentru actele din domeniul urbanismului și autorizarii? ???????????????? ???????? ????????????????????! Ce inseamna finalul starii de alerta pentru actele din domeniul urbanismului și

- „Se impune creșterea procentului din PIB de la 2 la 2,5% pentru aparare” Presedintele Klaus Iohannis a anuntat infiintarea, pe teritoriul Romaniei, a unui „hub” pentru donatiile catre Ucraina. „In ceea ce priveste contributia Romaniei la efortul comunitatii internationale de sprijinire a Ucrainei, am…