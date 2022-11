Zilele Culturii Sefarde la Bucureşti! Ce înseamnă și care e programul Zilele Culturii Sefarde la Bucuresti e un eveniment traditional in spatiul cultural romanesc , care se va desfașura la Institutul Cervantes. Aflați ce inseamna și care este programul evenimentului. Evenimentul se va desfasura in zilele de 15 si 16 noiembrie. Manifestarea este organizata de Institutul Cervantes din Bucuresti si Centrul de Studii Ebraice „Goldstein Goren”, in colaborare cu Ambasada Spaniei la Bucuresti, Ambasada Turciei in Romania, Festivalul International de Film Evreiesc, Forumul B’nai B’rith „Dr. Moses Rosen”, Muzeul Municipiului Bucuresti si Fraterna Association. Zilele Culturii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

