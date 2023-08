Stiri pe aceeasi tema

- Editia din acest an a Festivalului International George Enescu vine cu noutati in programul principal, printre care se numara si Seria Orchestrelor Romanesti. Cele mai importante orchestre din Romania vor fi in centrul atenției pe scena de la Sala Radio i

- Forumul Civic al Romanilor din Covasna, Harghita și Mureș, in parteneriat cu Fundatia Nationala pentru Romanii de Pretutindeni (Bucuresti), Centrul European de Studii Covasna-Harghita (Sf. Gheorghe), cu binecuvantarea Episcopiei Ortodoxe a Covasnei si Harghitei, organizeaza ediția speciala…

- In timp ce profesorii din Romania nu doar ca au reusit, prin solidaritatea lor fara precedent, sa convinga Guvernul de la București sa le mareasca salariile, dar au mobilizat si societatea de partea lor, in Ungaria, protestele

- PIANISTUL DANIEL CIOBANU ȘI ORCHESTRA FILARMONICII DIN CHIȘINAU DESCHID VACANȚELE MUZICALE In organizarea Centrului pentru Cultura și Arte „Carmen Saeculare” Neamț, duminica, 2 iulie 2023, va avea loc concertul de deschidere al noii ediții a Festivalului Vacanțe Muzicale la Piatra-Neamț, manifestare…

- Uniunea Polonezilor din Romania a sarbatorit Ziua Internaționala a Copilului la Solonețu Nou. La Dom Polski au sosit elevi ai școlilor in care se preda limba polona materna din: Poiana Micului, Cacica, Solonețu Nou, Moara, Siret, Paltinoasa Suceava și Parteștii de Sus, precum și un grup de elevi venit…

- Beyonce i-a adus un omagiu emotionant Tinei Turner in timpul unui concert sustinut la Paris si a spus ca ''nu s-ar afla pe aceasta scena'' daca nu era regretata cantareata, informeaza DPA si PA Media. CITESTE SI BREAKING NEWS Doliu in cinematografia mondiala: A murit o adevarata legenda 14:01…

- In perioada 25-28 mai 2023 are loc la București cea de-a VI-a editie a Festivalului ”Aici-Acolo”, cu prilejul Zilei Romanilor de Pretutindeni (tradițional sarbatorita in ultima duminica din luna mai—anul acesta pe 28 mai).Festivalul, aflat sub Inaltul Patronaj al Presedintelui Romaniei, cuprinde…

