- Marti, de Adormirea Maicii Domnului, 100.000 de credincioși ortodocsi și greco-catolici sunt asteptati la Manastirea Nicula din județul Cluj. Primii pelerini sunt deja acolo si se roaga in liniste sa scape de durerile trupesti si supararile, sufletesti. Oamenii vor da ocol in genunchi bisericii si se…

- Intr-un maraton pentru viața de 4 zile, echipele de transplant din București, Iași, Sibiu, Cluj și Oradea au schimbat destine, transformand suferința unor familii care au acceptat sa doneze organele celor dragi, in speranța și bucurie pentru alți semeni, a caror supraviețuire depindea de primirea unui…

