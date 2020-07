ZILE LIBERE. Veste bună pentru aceşti bugetari, s-a votat în Parlament ZILE LIBERE. Este vorba despre acordarea unei zile libere suplimentare pentru angajații din domeniul feroviar, propunere care a mai fost odata pe masa parlamentarilor dar care a fost retrimis in parlament de președintele statului. Zile libere 2020. Calendarul zilelor libere. Cate pica in weekend Modificare este prevazuta in statului personalului feroviar și in care se aduc mai multe modificari. Așadar ziua libera suplimentara, care se adauga celorlalte zile libere legale și care sunt prevazute in Codul muncii, este stabilita pentru data de 16 februarie: „Ziua Feroviarilor, sarbatorita… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

Stiri pe aceeasi tema

- RUSALII 2020 ZILE LIBERE. In luna iunie, romanii au parte de doua weekenduri prelungite, de Ziua Copilului si Rusalii. Atat ziua de 1 iunie, cat si cea de Rusalii, sarbatorita o saptamana mai tarziu, sunt nelucratoare. RUSALII 2020 ZILE LIBERE In 2020, a doua zi de Rusalii pica pe 8 iunie.…

- ZILE LIBERE 2020 Calendarul actualizat pentru 2020 - Sarbatori legale 2020. A se vedea, care zilele sunt sarbatori și posibilitați de combinare vacanțe cu week-end . Planificați-va vacanța dumneavoastra și vacanțe acum! Și weekend-ul de saptamana urmatoare va fi unul prelungit, datorita celor…

- Elevii, copiii și profesorii din Romania sarbatoresc in online 1 iunie – Ziua Copilului prin momente de inspirație, sesiuni de gasire a soluțiilor pentru probleme legate de educație și sanatate sau workshopuri practice. Ei vor participa la cel mai mare eveniment dedicat tinerilor in online: Ziua Naționala…

- Vești bune pentru salariați! Milioane de romani vor avea parte de noi zile libere de la stat. 1 iunie, Ziua Copilului, este declarata zi nelucratoare. Anul acesta, 1 iunie pica luni. Astfel, angajații din Romania vor avea trei zile libere. Urmatoarele zile libere legale sunt cele de Rusalii. Anul acesta,…

- Așadar, 1 iunie, Ziua Copilului, este declarata zi nelucratoare și va cadea in ziua de luni, ceea ce insemana ca angajații vor avea trei zile libere . Urmatoarele zile libere legale sunt cele de Rusalii. Anul acesta, prima și a doua zi de Rusalii pica in zilele de 7 iunie, respectiv 8 iunie. Zile libere…

- Potrivit Codului muncii, Ziua Copilului este zi nelucratoare, astfel ca salariații vor sta acasa. Anul acesta, 1 iunie pica luni, așa ca angajații vor avea parte de un weekend prelungit. Conform Codului muncii, urmatoarele zile libere legale sunt cele de Rusalii. Anul acesta, prima și a doua…

- Zile libere 2021. In anul ce urmeaza, 7 sarbatori legale sunt in timpul saptamanii, iar celelalte 8, in weekend. Vezi calendar zile libere 2021 complet.In Romania sunt, in prezent, 15 sarbatori legale. Potrivit legislației in vigoare, alte eventuale zile libere in 2021 vor fi anunțate in primele 15…

- ZILE LIBERE 2020. Imediar dupa liberele dee Paste, urmeaza minivacanta de 1 Mai, care incepe cu o zi de vineri in 2020. Vara anului 2020 vine cu sunt doua zile libere, iar in toamna una singura. In ultima luna din 2020 sunt trei zile libere de la stat. Calendarul zilelor libere in 2020…