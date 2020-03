Stiri pe aceeasi tema

- Așa cum ne-am obișnuit, Guvernul ar fi trebuit sa stabileasca pana cel mai tarziu la data de 15 ianuarie toate zilele libere pentru noul an, inclusiv daca romanii bugetari mai beneficiaza sau NU de inca o zi libera fața de cele deja bine știute. Insa acest lucru nu s-a intamplat. Afla calendarul zilelor…

