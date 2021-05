Zile cu temperaturi specifice datei din calendar Marți, vremea va fi insorita. Soarele rasare la ora 06:10. Fața de noaptea precedenta valorile termice sunt considerabil mai scazute. Pe perioada zilei cerul va fi mai mult senin. Vantul va sufla slab și moderat cu unele intensificari in zona montana inalta. Soarele va apune la ora 20:42. Temperaturile minime se vor situa intre 4 și 9 grade, iar cele maxime intre 14 și 18. Miercuri, temperaturile vor crește ușor. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

