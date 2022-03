Stiri pe aceeasi tema

- Ziaristul rus Dmitri Muratov, opozant al Kremlinului si laureat anul trecut al Premiului Nobel pentru Pace, a cerut joi ''o incetare a focului neconditionata'' in Ucraina si a estimat ca in urma invaziei ruse impotriva acestei tari ''exista o amenintare reala a unui razboi nuclear'', el sustinand…

- Rusia intenționeaza sa-l reinstaleze pe fostul președinte ucrainean Viktor Ianukovici in fruntea țarii, care așteapta ca forțele Moscovei sa-l indeparteze pe Volodimir Zelenski. Fostul președinte Viktor Ianukovici, care a parasit in 2014 din Ucraina, se afla la ora actuala la Minsk, in Belarus. Ianukovici,…

- Trupele rusești zdruncina din temelii mai multe orașe din Ucraina, in a șaptea zi de razboi. In timp ce toate puterile lumii ii declara razboi liderului Kremlinului, atacurile acestuia nu se opresc o secunda, provocand un haos general. In urma cu cateva ore, ambasadorul Rusiei la București a transmis…

- A cincea zi de conflict incepe cu discuții intre delegații din Ucraina și Rusia, insa in același timp mai multe surse au indicat ca Belarusul ar putea intra fațiș in razboi de partea Kremlinului. Țara controlata de Aleksandr Lukașenko gazduiește deja tehnica militara ruseasca, fiind raportate mai multe…

