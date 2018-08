Ziariştii arestaţi în Belarus au fost eliberaţi Mai multi ziaristi arestati marti si miercuri in Belarus au fost eliberati, au anuntat joi anchetatorii, potrivit Reuters.



Printre cei retinuti si cercetati pentru accesarea neautorizata a sistemelor informatice ale agentiei de presa oficiale BelTA se aflau un corespondent al televiziunii germane Deutsche Welle si redactorul-sef al agentiei de presa independente BelaPAN.



Anchetatorii federali au precizat, printr-un comunicat preluat de DPA, ca pentru infractiunile respective legislatia prevede pedepse de maximum doi ani de inchisoare.



Organizatia pentru Securitate…

