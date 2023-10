Ziaristă, arestată: Pentru că nu s-a declarat „ca agent străin” Jurnalista ruso-americana Alsu Kurmasheva a fost arestata in orasul rus Kazan, a anuntat miercuri angajatorul ei, Radio Free Europe/Radio Liberty (Radio Europa Libera), Alsu Kurmasheva a fost acuzata pentru ca nu s-a declarat „ca agent strain”, acuzatie pentru care risca pana la cinci ani de inchisoare, precizeaza intr-un comunicat aceasta media privata finantata de Congresul american. Jurnalista, care locuieste de obicei la Praga, a fost nevoita sa mearga in Rusia pentru o „urgenta familiala” pe 20 mai, apoi a fost arestata temporar pe 2 iunie inainte de zborul ei de intoarcere la Kazan, explica… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

