Ziare Timișoara Online: A FOST LANSAT site-ul STIRIdinTIMISOARA.ro Presa online din Timișoara este in continua dezvoltare, la fel și orașul din vest ce este capitala Banatului, un oraș iubit de toata țara. Luna aceasta a fost lansat site-ul de știri din Banat, Stiri din Timișoara , din dorința de a oferi cetațenilor din Timișoara cele mai importante știri ale orașului. Cititorii o sa afle ce s-a intamplat, ce se intampla acum, ce urmeaza sa se intample in Timișoara. Pentru mediul de afaceri din Timișoara și nu numai, o sa fie un canal de comunicare eficient, fara prea multe costuri. Oricine are ceva de transmis in Timișoara, oricand poate sa trimita un e-mail… Citeste articolul mai departe pe timisoara.biz…

Sursa articol si foto: timisoara.biz

Stiri pe aceeasi tema

- Presa online din Timișoara este in continua dezvoltare, la fel și orașul din vest ce este capitala Banatului, un oraș iubit de toata țara. Luna aceasta a fost lansat site-ul… Articolul Ziare Timișoara: A FOST LANSAT ZIARUL ONLINE STIRI DIN TIMISOARA apare prima data in Stiri Gorj .

- Presa online din Timișoara este in continua dezvoltare, la fel și orașul din vest ce este capitala Banatului, un oraș iubit de toata țara. Luna aceasta a fost lansat site-ul de știri din Banat, Stiri din Timișoara, din dorința de a oferi cetațenilor din Timișoara cele mai importante știri ale orașului.…

- Comunicat de presa| Calin Matieș: I-am lansat Excelenței Sale, ambasadorul Statului Israel, invitația de a vizita Alba Iulia de Ziua Naționala a Romaniei Comunicat de presa| Calin Matieș: I-am lansat Excelenței Sale, ambasadorul Statului Israel, invitația de a vizita Alba Iulia de Ziua Naționala a Romaniei…

- Presa rusa și diverse canale de Telegram au distribuit, inclusiv in engleza, chineza și araba, o informație despre revista „Ananda Vikatan”, o publicație foarte populara in India, care l-ar fi criticat pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, printr-o caricatura. Un fake news propagandistic, acuza…

- Fundația cunoscutului caricaturist Ștefan Popa Popaʹs organizeaza, in colaborare cu Muzeul Național al Banatului, cea de-a X-a ediție a Salonului Internațional de Caricatura de Presa și Arte vizuale Satirice, care va fi deschis din 14 octombrie pana in 7 noiembrie in spațiul expozițional aflat in bastionul…

- Azerbaidjan a lansat, noaptea trecuta, un atac militar masiv asupra mai multor regiuni din Armenia, situate in zona de est a tarii. Oficialii armeni spun ca Azerbaidjanul folosește drone de lupta, artilerie și arme de foc de mare calibru, relateaza presa azera și armeana. Ministerul Apararii al Armeniei…

- Explozii puternice au fost auzite miercuri seara in Alep (Siria), iar primele informații din presa siriana au indicat ca loviturile aeriene au vizat aeroportul din oraș. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Aeroportul Internațional Timișoara ofera peste 102 milioane pentru o firma care sa se ocupe de proiectarea și realizarea unui nou sistem de securitate ultramodern, care va avea inclusiv o celula de criza in caz de necesitate. Cea mai mare parte a banilor vin din fonduri europene. Poarta aeriana a Banatului…