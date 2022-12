Zi trista pentru iubitorii muzicii rock. Se implinesc 18 ani de la decesul unui cunoscut artist roman (VIDEO)

Zi trista pentru iubitorii muziii rock. Azi se implinesc 18 ani de la decesul lui Teo Peter, cofondator in 1977, impreuna cu Costi Camarasan, al formatiei Compact.A decedat tragic pe 4 decembrie 2004, in urma unui accident rutier, taxiul in care se afla fiind lovit de un Ford Expedition condus de un angajat al Ambasadei SUA din Bucuresti aflat in stare de ebrietate, Christopher VanGoethem.Inainte de accident, Teo Peter a fost prezent la Sala Polivalenta in calitate de organizator al unui concert ...