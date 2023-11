Stiri pe aceeasi tema

- Prestige Orchestra, singurul ONE BAND SHOW din Romania, sarbatorește in aceasta luna implinirea a 9 ani de la prima apariție in aceasta formula. Iata, așadar, o ecuație caștigatoare, afirmație demonstrata de faptul ca este cea mai cautata formație pentru

- Este zi de sarbatoare in familia Adrianei Bahmuțeanu! Vedeta le celebreaza ziua onomastica fiilor ei și ai lui Silviu Prigoana! Cu aceasta ocazie speciala le-a facut o urare de-a dreptul emoționanta, prin are a exprimat cat de mult ii iubește și ce mult inseamna pentru ea.

- Liviu Teodorescu a facut publica pe platformele sociale o imagine cu fiica lui, ce i-a emoționat instant pe fani. Cantarețul s-a afișat ținand-o in brațe pe micuța Ecaterina, insa nu acest detaliu a starnit furori in mediul online. Fetița seamana extraordinar de bine cu tatal sau, cand acesta era doar…

- Este zi de sarbatoare in familia Andreei Veneciuc! Fetița creatoarei de moda a implinit un an, iar ea i-a transmis un mesaj emoționant cu aceasta ocazie. Andreea Veneciuc a publicat și cateva imagini din ziua in care o sarbatorește pe micuța Charlize.

- Un bebeluș din India s-a nascut cu 26 de degete la maini și la picioare. Fetița este numita „divina” de catre familia ei, care considera ca este reincarnarea unei zeițe hinduse. Micuța, din Bharatpur, in statul nordic Rajasthan, are șapte degete pe fiecare mana și șase degete pe fiecare picior, potrivit…

- Au trecut doua luni de cand Tzanca Uraganu a devenit tata pentru a treia oara. Iubita lui, Alina Marymar, i-a mai oferit o fetița, iar manelistul e cel mai fericit barbat. In exclusivitate pentru Spynews.ro, partenera de viața a cantarețului ne spune cand vor face și botezul celei mici. Evenimentul…

- Un echipaj SMURD a intervenit, vineri, dupa ce o fetita de 8 ani a fost muscata de un lup la Gradina Zoologica Sibiu. Potrivit sursei citate, fata a bagat mana prin gardul de protecție și a fost mușcata de palma, noteaza News.ro și publicația locala Turnul Sfatului.„Un echipaj SMURD a intervenit de…

- Este o zi speciala in familia lui Tzanca Uraganu! Manelistul iți sarbatorește fiica și iubita, iar pentru ele a transmis un mesaj special! Așa cum a obișnuit pe toata lumea, cantarețul este un barbat romantic și atent, astfel ca nu pierde nicio ocazie in care sa iși faca familia sa se simta iubita!