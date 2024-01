Prognoza meteo pentru vineri, 5 ianuarie 2024

Prognoza meteo pentru vineri, 5 ianuarie 2024, Târgoviște: 12 grade Celsius, Precipitații: 0%, Umiditate: 61%, Vânt: 16 km/h. The post Prognoza meteo pentru vineri, 5 ianuarie 2024 first appeared on Partener TV . [citeste mai departe]