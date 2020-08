Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai multe cazuri noi de persoane infectate cu noul coronavirus au fost inregistrate in ultimele 24 de ore in Bucuresti - 152, si judetele Arges - 89, Prahova - 70, Galati - 50, Brasov - 48, Cluj - 46 si Braila - 43. Cele mai putine cazuri au fost inregistrate in Harghita - 0, Satu Mare - 1 si Giurgiu…

- Bucurestiul este pe primul loc la nivel national in ceea ce priveste numarul de cazuri de COVID-19 confirmate, cu un total de 4.618. Capitala este urmata in acest clasament negativ de judetele Suceava, Brasov si Arges.

- Pana astazi, 21 iulie, au fost confirmate 39.133 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, iar 2.074 de persoane diagnosticate cu COVID-19 au decedat. Aproape 1.000 de noi infecții s-au inregistrat in ultimele 24 de ore, ceea ce reprezinta un nou record negativ. Cele mai mari creșteri ale…

- Aproape jumatate (43,4%) din totalul cazurilor de imbolnavire cu noul coronavirus s-au inregistrat, in saptamana 13 – 19 iulie, in Bucuresti si in judetele Arges, Brasov, Galati si Prahova, informeaza marti Institutul National de Sanatate Publica. Potrivit raportului saptamanal de supraveghere realizat…

- Un studiu privat prezinta un scenariu negru pentru Romania: un milion de cazuri active de COVID-19 in luna septembrie. Conform unei prognoze realizate de compania Avantera, pentru Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU), in cazul cel mai pesimist, Romania ar putea avea un milion de cazuri…

- Un scenariu pesimist arata faptul ca in luna septembrie, Romania va ajunge la peste un milion de persoane infectate cu coronavirus. Citește și: Gabriela Firea acuza Ministerul Sanatatii de dezinformare: Veti da socoteala pentru panica pe care o saditi Numarul de cazuri de coronavirus…

- Pana astazi, 13 iulie, in Romania au fost confirmate 32.948 de cazuri de persoane infectate cu COVID 19. 1.901 persoane diagnosticate cu infecție cu coronavirus au decedat. Conform raportarilor oficiale, Bucureștiul conduce in topul orașelor cu cele mai multe imbolnaviri in ultimele 24 de ore (55).Capitala…

- La Bucuresti au fost raportate alte 69 de cazuri noi de coronavirus, la 10 iulie 2020. Capitala este urmata de judetele Arges, cu 56 de cazuri noi de COVID-19, si Brasov, cu 53. Peste 30 de cazuri noi de COVID-19 au fost raportate si in Dambovita (+35), Prahova (+31), Galati (+31). Trei…