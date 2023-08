Zi mare pentru canotajul românesc: 9 medalii la Europenele U23 Succes rasunator pentru canotajul romanesc. Fetele și baieții noștri au cucerit opt medalii de aur și una de argint la Campionatele Europene de Canotaj Under-23, care s-au ținut duminica, 27 august, la Krefeld, in Germania. Romania a participat duminica la Campionatele Europene de Canotaj Under-23 cu 12 echipe, dintre care zece s-au calificat in finalele pentru medalii. Primele care au caștigat aurul au fost fetele de la patru rame cu carmaci, Ana-Maria Matran, Larisa-Andreea Bogdan, Manuela-Gabriela Lungu, Elena-Diana Suta si Rucsandra Ioana Bucsa. A venit apoi randul baieților sa aduca o medalie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

