Zi liberă, plătită, cadou de ziua de naștere. Nou proiect de lege Mai multi senatori au depus, la Parlament, un proiect prin care propun ca persoanele salariate sa primeasca liber cu ocazia zilei de nastere, transmite Agerpres. Propunerea legislativa, initiata de 19 senatori liberali si unul social-democrat, completeaza in acest sens art.139 din Legea nr.53/2003 – Codul muncii. Potrivit proiectului, „persoanele salariate au dreptul la o zi […] The post Zi libera, platita, cadou de ziua de naștere. Nou proiect de lege appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

