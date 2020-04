Stiri pe aceeasi tema

- Nepoata unui pacient de 68 de ani care a murit luni dimineata in Spitalul Judetean din Suceava dezvaluie ce se intampla in primul focar de coronavirus din Romania, unde 181 de cadre medicale au fost declarate bolnave de COVID-19. Gianina Ursu, nepoata unui pacient de 68 de ani care a murit in spitalul…

- Bianca Andreescu (19 ani) se situeaza pe locul 4 in clasamentul WTA și a caștigat deja US Open, primul turenu de Grand Slam din cariera. Nascuta in Canada, la 8 ani, Bianca Andreescu s-a intors in Romania alaturi de mama sa pentru a incepe o afacere, unde a și inceput sa joace tenis, la Pitești. ...

- Bucurie mare in familia Vladutei Lupau. Artista este in culmea fericirii, deoarece sotul sau si-a sarbatorit ziua de nastere. Aceasta aniversare nu putea sa treaca neobservata, astfel ca vedeta a marcat fericitul eveniment prin cateva fotografii de senzatie alaturi de partenerul sau de viata si o declaratie…

- Au trecut aproape cinci ani de de la moartea polițistului Bogdan Gigina, insa familia lui parca este urmarita de blesteme și nu poate trece peste rele. In ultimul timp, mai mulți membrii din familie au trecut prin clipe de coșmar.

- Scandal in muzica romaneasca! De cateva zile, numele Vladutei Lupau, al soțului ei, dar și al fostului ei partener, saxofonistul Armin Nicoara, apar in presa tabloida. Vladuta și Armin par sa-și fi ascuțit cuțitele ca sa porneasca un razboi așa cum nu s-a mai vazut.

- Ferma de porci a deputatului Alexandru Stanescu, din comuna Visina (Olt), este in pericol din cauza pestei porcine. Virusul a fost confirmat deja in doua gospodarii din localitate, iar 23 de porci au fost omorați.Citește și: SURSE - Ce ascunde decizia CCR pe Codul Administrativ: Guvernul Orban,…

- „Nu eu m-am dus la ea sa-i cer sfaturi, eu nici nu o cunoșteam. O colega de-ale ei m-a intrebat daca poate sa vina cu Vladuța la evenimentele mele, nici nu știam cine este Vladuța Lupau. Ea a ținut legatura cu familia mea, cu mine, eu tot i-am dat sfaturi, ce colaje sa facem, ea de atunci nu a acceptat,…

- Este una dintre cele mai stralucitoare stele ale muzicii populare din acest moment. Vladuța Lupau a reușit sa cucereasca mulți oameni cu vocea ei și cu felul ei de a fi. Insa, deși muzica este cea care a propulsat-o in topurile romanești, sunt și unii care susțin ca succesul Vladuței Lupau poate fi…