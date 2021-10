Zi frumoasă de toamnă arămie Miercuri, zilele senine vor continua. Soarele va rasari la ora 07:59. Temperaturile de noapte vor fi foarte reci pentru aceasta perioada, iar dimineața va fi invaluita in ceața și bruma pe alocuri. Peste zi și treptat atmosfera se va incalzi frumos. Vantul va adia slab. Soarele va apune la ora 18:25. Minimele zilei vor cobori sub -1, dar se va resimți mai rece, iar maximele vor urca spre 15 grade. Joi, temperaturile diurne vor crește. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

