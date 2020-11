Zi de duminică mohorâtă Duminica, vreme rece și inchisa. Soarele rasare la ora 07:45. Ceața, burnița și norii joși vor persita și in aceasta zi, in zona noastra. Izolat vor fi depuneri de polei. La munte va ninge, iar vantul va sufla cu intensificari. Soarele va apune la ora 16:48. Temperatura maxima va cobori spre -1 grad, iar cea minima se va resimți in jurul valorii de – 4 grade. Luna decembrie debuteaza cu frig Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, in zona noastra, vremea se menține inchisa. Soarele rasare la ora 07:27. Specialiștii anunța ca ceața persista in special in zonele joase, iar in zonele de deal și munte cerul este predominant noros. Temperaturile se mențin in limitele normale pentru aceasta data din calendar. Posibil ca…

- CHIȘINAU, 31 oct – Sputnik. Pentru astazi sunt anunțate ploi in toate regiunile, iar la orele dimineții va fi ceața. Maximele termice ale zilei vor atinge valori de +5..+8 grade Celsius in nord, +6..+9 grade in centru și +7..+10 grade in sud. Vantul va sufla din nord-vest, cu o viteza de…

- PROGNOZA METEO LA NOAPTE. In zonele joase din sudul, estul și centrul țarii, parțial va fi nebulozitate de nivel jos și local ceața, asociate izolat cuburnita sau ploaie slaba. In restul teritoriului, cerul va fi variabil, iar ceața se va forma pe spatii restranse, in special indepresiuni. Vantul…

- Ziarul Unirea COD GALBEN de CEAȚA in județul Alba, duminica dimineața, pana la ora 09:00: Vizibilitate redusa local sub 200 de metri și izolat sub 50 m. Localitațile vizate ANM a emis duminica, 25 octombrie 2020, o atenționare meteorologica COD GALBEN de CEAȚA, valabila pentru județul Alba. Potrivit…

- Joi, cer predominant noros. Soarele rasare la ora 07:44. In zona noastra, la orele dimineții se vor resimți temperaturi scazute, insa in dupa amiaza zilei vremea se va incalzi treptat. Izolat se vor inregistra precipitații, iar vantul va avea unele intensificari. Soarele apune la ora 18:27. Temperaturile…

- Vremea a fost in general frumoasa si deosebit de calda. Cerul a fost variabil. Vantul a suflat slab la moderat. Temperatura maxima, a fost cuprinsa intre 25 grade Ocna Sugatag si 28 de grade la Baia Mare. Vremea se va raci accentuat fata de zilele precedente, astazi in judet. Cerul va fi variabil, mai…

- Joi, se anunța temperaturi ridicate. Soarele rasare la ora 07:08. Astazi, soarele arzator cu valori de mijlocul verii ne va zambi pentru ultima oara, de maine vremea se va incadra in normalul perioadei in care ne aflam. Ceața va fi prezenta in zonele joase, iar vantul va sufla slab spre moderat cu…

- Meteorologii anunta ca vremea se va menține calduroasa si va deveni caniculara la orele amiezei. Temperaturile maxime se vor incadra intre 27 și 37 de grade.Luni, 31 August 2020, vremea va fi calduroasa, iar la pranz va deveni caniculara in zonele de campie și de podiș din sud, est și pe arii restranse…