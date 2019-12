Stiri pe aceeasi tema

- Este zi de doliu azi la Timisoara. Drapelele vor fi coborate in berna, cu panglici negre atasate. In memoria celor care si-au pierdut viata in timpul revolutiei, la Catedrala Mitropolitana, in biserici si cimitire vor avea loc slujbe si parastase si se vor depune coroane de flori la monumentele eroilor…

- Aflat la Timisoara pentru sarbatorirea implinii celor 30 de ani de la Revolutia din Decembrie 1989, Klaus Iohannis a declarat:"Ma simt onorat si emotionat sa ma simt astazi aici, in ziua in care se implinesc 30 de ani de la Revolutie. Acum 30 de ani, in Timisoara, comunismul a fost invins pentru prima…

- Persoane care faceau parte din structurile securitații în decembrie 1989 și care îi condamnau pe ”golanii din Timișoara” nu au nicio jena în a se afișa la ședința solemna a Parlamentului dedicata împlinii celor 30 de ani de la Revoluția româna, spune deputatul…

- History difuzeaza o mini-serie documentara prin care marcheaza 30 de ani de la Revolutia postdecembrista. Productia aduce in prim-plan marturiile a sase participanti la evenimentele din 1989, din orasele Bucuresti, Cluj, Timisoara, Brasov si Iasi.

- Am hotarat sa scriu despre aceste evenimente, la mai mult de 10 ani de la momentul in care ele au avut loc. Cred ca textul care a rezultat poate fi considerat neperisabil, daca il citim in cheia unei cronici istorice valoroase, prin simplul fapt ca are ca sursa un martor ocular al debutului a ceea…

- Ilie Platica Vidovici s-a nascut pe 24 martie 1951, la Isaccea, in județul Tulcea. Doliu la Dacia. A MURIT parintele proiectului LOGAN Pana la Revoluția din 1989 a fost ofițer in Armata Romana. Dupa '89, a trecut in rezerva și a obținut un mandat de senator din partea FSN. Intre 1992…

- Viceprimarul Lugojului, Cristian Galescu, demonstreaza inca o data ca este total nepregatit pentru functia pe care o detine. Galescu s-a facut din nou de ras la un post de televiziune din Timisoara unde a fost invitat sa povesteasca despre modul in care face administratie la Lugoj. Preocupat sa se laude…

- "Excelenta voastra, domnule presedinte Klaus Iohannis, stimate colege si stimati colegi liberali,Va marturisesc ca de fiecare data cand vin in Timisoara, vin cu emotie si de fiecare data nu pot sa uit ca Revolutia, libertatea, democratia a plecat de aici multumita tinerilor si mai varstnicilor…