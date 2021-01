Zi cu temperaturi negative Joi, cerul va fi mai mult noros. Soarele rasare la ora 08:04. Regimul termic se incadreaza in normalul perioadei. Meteorologii susțin ca in zona noastra se vor inregistra precipitații sub forma de ninsoare, mai ales in zonele inalte. Vantul va sufla slab și moderat, cu unele intensificari la munte, iar rafalele vor viscoli zapada determinand scaderea vizibilitații. Soarele apune la ora 17 :10. Temperaturile zilei se vor situa in jurul valorii de -2 grade, dar se vor resimți mult mai reci. Vineri, vremea continua sa se raceasca. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

