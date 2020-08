Zi cu perioade de instabilitate temporar accentuată Pentru ziua de marți, meteorologii ne informeaza ca suntem sub cod GALBEN de instabilitate temporar accentuata in peste 20 de județe printre ele aflandu-se și județul Hunedoara. Soarele rasare la ora 06:38. Pana la ora 23:00 suntem sub cod de avertizare. In zona noastra, se va racori și vor cadea precipitații, in a doua parte a zilei. Se vor inregistra ploi torențiale insoțite de descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului, iar pe arii restranse se va forma grindina. Cantitațile de apa pot ajunge la peste 40 l/mp. Soarele apune la ora 20:20. Temperatura maxima se va resimți… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

