Zi cu cer mai mult noros. La munte ninge abundent Vremea se incalzește, dar ca aspect va fi inchisa. Soarele rasare la ora 07:57. In cursul nopții și dimineața va fi ceața. Pe alocuri e posibil sa cada precipitații sub forma de ploi slabe. La munte, meteorologii au emis un cod galben de ninsori abundente valabil pana vineri dupa-masa. Soarele apune la ora 16:45. Temperaturile minime se vor situa intre 4 și 6 grade, iar cele maxime intre 7 și 9 grade. Vineri se anunța ploi. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

