ZI CRUCIALA PENTRU AIUD! In data de 20 februarie 2020, incepand cu ora 14:00, in sala Ion I.C. Bratianu a primariei, va avea loc ședința ordinara a Consiliului Local Aiud. Ordinea de zi este urmatoarea: 1. Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii in anul 2020, a excedentului bugetului local, bugetului autofinanțat integral sau parțial din venituri proprii si bugetului din fonduri nerambursabile rezultat la incheierea exercitiului bugetar 2019 si a anilor anteriori.(Proiectul de hotarare va fi transmis spre avizare Comisiilor de specialitate nr. I, II, III, IV, V, VI ale Consiliului Local Aiud). Inițiator: Primar… Citeste articolul mai departe pe informatiadealba.ro…

