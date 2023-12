Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a cerut, vineri, ministrului Educației, Ligia Deca, sa propuna criterii de performanța pentru creșterea salariilor profesorilor. Veniturile cadrelor didactice vor crește doar cu 13% la inceput de an.

- In urma cu doua saptamani, propuneam creșterea salariilor angajaților din Casele de Pensii, printr-un amendament depus alaturi de colegii mei, Florin Roman și Calin Bota. Cand am susținut amendamentul in Comisie, pesediștii spuneau ca glumesc și ca nu se poate. E bine ca s-au trezit repede și au acceptat…

- Surse din cadrul PNL au precizat pentru „Adevarul” ca liberalii au decis sa puna pe ordinea de zi masuri privind creșterea drepturilor salariale ale personalului din sistemul de asigurari sociale de sanatate, fiind un raspuns la solicitarile din partea angajaților CNAS pentru a opri protestul.

- Ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, le-a prezentat luni deputatilor din comisiile pentru munca noul proiect al legii pensiilor, precizand ca, potrivit calendarului asumat, acesta ar urma sa fie aprobat in Guvern pe data de 9 noiembrie, iar pana la 20 noiembrie de catre Parlament.

- Senatul a respins creșterea anumitor salarii in Ministerul Finanțelor și instituțiile subordonate. Guvernul a adoptat o ordonanța de urgența pentru majorarea salariilor din ANAF și Ministerul Finanțelor. Anularea prevederii fost introdusa prin amendament la proiectul de lege al Guvernului.

- Guvernul anunța noile salarii negociate cu sindicatele și patronatele din cele trei domenii majore. „Am convenit astazi, impreuna cu patronatele și sindicatele, in Consiliul Național Tripartit, noile valori ale salariilor minime in construcții, agricultura și industria alimentara. Am facut o promisiune…

- Cresterea infractionalitatii devine din ce in ce mai mult o problema politica in Marea Britanie, inainte de alegerile nationale asteptate din 2024. Grupul de lobby al industriei, British Retail Consortium (BRC), a declarat ca sondajul sau privind infractionalitatea din 2023 a aratat ca incidentele de…

