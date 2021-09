Zero grade s-au resimţit în judeţ ■ aceasta era temperatura resimtita pe Ceahlau ieri, la ora 10:00, fiind cea mai scazuta valoare din tara ■ meteorologii nu au vesti bune pentru luna septembrie ■ va fi mai rece decit in mod normal, cu minime de 8 grade ■ Dupa lungi perioade de canicula si ploi, vremea a schimbat foaia brusc, iar […] Articolul Zero grade s-au resimtit in judet apare prima data in Monitorul de Neamț și Roman . Citeste articolul mai departe pe monitorulneamt.ro…

- ■ pina la sfirsitul lunii vor fi temperaturi acceptabile ■ arareori mercurul din termometre ajunge la 29 de grade ■ saptamina viitoare revin ploile si racoreste ■ minimele nocturne scad la 12 grade ■ Tot sezonul estival codurile colorate de vreme severa au curs unul dupa altul, iar perioadele caniculare…

- ■ un nemtean a fost diagnosticat cu hantavirus ■ afectiunea este transmisa de rozatoarele salbatice ■ pacientul este internat la Spitalul Clinic Parhon Iasi ■ Un barbat de 72 de ani din comuna Ceahlau, a fost diagnosticat ca avand o maladie foarte rara, medicii de la Spitalul Clinic Constantin Parhon…

- Mai multe localitati din judetul Neamt sunt sub avertizare de cod rosu de furtuna si ploi torentiale, luni, 19 iulie. Avertizarea a fost emisa pentru localitatile Bicaz, Pipirig, Cracaoani, Poiana Teiului, Hangu, Farcasa, Ceahlau si Grinties. Primele probleme, conform informarilor ISU Neamt, au survenit…

- ■ aproape toata saptamina vor fi valori termice ce vor depasi 30 de grade ■ precipitatiile ne ocolesc ■ maximele diurne urca pina la circa 32 de grade ■ Luna lui Cuptor isi intra in drepturi, iar in aceasta saptamina meteorologii promit valori termice care vor depasi 30 de grade Celsius. Trebuie spus…

- ■ aceasta a fost temperatura resimtita pe 30 iunie in mai tot judetul ■ pina si in virf de munte se resimteau valori mari, de 25 de grade ■ in luna lui Cuptor temperaturile intra la apa ■ Luna iunie a fost una capricioasa nu doar din cauza precipitatiilor abundente, ci si din pricina perioadelor […]…

- ■ stinca de sute de tone a cazut din cauze naturale ■ n uriasul de piatra s-a prabusit peste poteca turistica, dar din fericire in zona nu erau turisti ■ Salvamont atentioneaza iubitorii de drumetii montane asupra pericolelor din zona ■ Unul din turnurile Ocolasului Mic, din masivul Ceahlau, s-a prabusit,…

- ■ luna iunie a debutat cu frig si zapada la munte ■ pe Ceahlau sint 3 centimetri de nea si temperaturi negative ■ in prima zi de vara, maximele nu au trecut de 13 grade ■ De la inceputul acestui an vremea a fost mai mult decit capricioasa, primavara a fost rece, iar vara a […] Articolul Desi-i vara…