Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a mers in mijlocul soldaților aflaț in linia frontului insoțit de o echipa de jurnaliști. Echipa BBC l-a insoțit pe președintele Ucrainei timp de doua zile in care oficialul a avut diverse intalniri, dar a mers și in randul soldaților. Jurnaliștii scriu ca ideea ca Rusia sa bombardeze Kievul pare inca exagerata, dar scriu despre violențele din estul Ucrainei. Odata ajuns in randul soldaților, președintele a primit o arma și o casca. “In prima linie in Shyrokyne, președintele Zelensky a imparțit ceaiul și a discutat cu soldații”, noteaza jurnaliștii,…