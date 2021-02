Stiri pe aceeasi tema

- Putin a semnat prelungirea tratatului ruso-american de dezarmare nucleara New Start, dupa ce miercuri Rusia și SUA au convenit sa extinda acest acord în condițiile solicitate de Moscova, a anunțat Kremlinul, relateaza AFP.Kremlinul a spus marți ca cele doua mari puteri au ajuns la un acord…

- Rusia și Statele Unite au convenit sa extinda tratatul New START de control al armelor nucleare în condițiile solicitate de Moscova, a declarat ministrul adjunct de externe Serghei Ryabkov, potrivit agenției RIA, preluata de Reuters. Kremlinul a spus marți ca cele doua mari puteri au ajuns…

- Presedintele american, Joe Biden, a propus joi prelungirea cu cinci ani a tratatului de limitare a armelor nucleare strategice New START incheiat intre SUA si Rusia, care expira la inceputul lui februarie si pe care Donald Trump nu a reusit sa il prelungeasca, afisand in acelasi timp fermitate in…

- Presedintele american, Joe Biden, a propus joi prelungirea cu cinci ani a tratatului de limitare a armelor nucleare strategice New START incheiat intre SUA si Rusia, care expira la inceputul lui februarie si pe care Donald Trump nu a reusit sa il prelungeasca, afisand in acelasi timp fermitate in fata…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau francez Emmanuel Macron au avut duminica o convorbire telefonica, in ajunul unei intalniri tripartite intre liderii rus, azer si armean privind Nagorno-Karabaha, au anuntat, potrivit unui comunicat, Palatul Elysee si Kremlinul, relateaza AFP, Vladimir…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri ca nu se asteapta la nicio schimbare in relatiile cu Statele Unite, odata cu venirea lui Joe Biden la Casa Alba, in ianuarie, pe fondul unor tensiuni bilaterale accentuate, relateaza AFP. ''In ceea ce priveste problema schimbarii conducerii…

- Liderul de la Kremlin a recunoscut victoria lui Joe Biden doar dupa ce aceasta a fost confirmata, luni, de Colegiul Electoral al SUA, scriu AFP și Moscow Times. Presedintele rus Vladimir Putin l-a felicitat marti pe Joe Biden pentru victoria in alegerile prezidentiale din Statele Unite si s-a declarat…

- Presedintele rus Vladimir Putin a decis, sambata, prelungirea pana la finalul lui 2021 a embargoului asupra produselor alimentare occidentale, masura introdusa initial in 2014 ca raspuns la sanctiunile impuse de SUA si de Uniunea Europeana contra Moscovei pentru rolul acesteia in criza ucraineana, relateaza…